Coltiva piante di marijuana nel giardino della sua abitazione. In manette 53enne di Maglie

Prosegue senza sosta l’attività dei militari dell’Arma dei Carabinieri, per prevenire e contrastare i reati predatori e quelli che riguardano le sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri gli uomini della “Benemerita” della Stazione di Maglie al termine di un servizio teso al contrasto dei reati in materia droga, hanno arrestato in flagranza di reato, Roberto Rainò, 53enne magliese.

L’uomo in seguito a una perquisizione è stato trovato in possesso sei piante di marijuana in stato di vegetazione, dell’altezza compresa tra 120 e 250 cm, coltivate nel giardino retrostante l’abitazione. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. sottoposte a sequestro. Rainò al termine delle formalità di rito è stato tradotto ai domiciliari.

Deferita una coppia

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cavallino, al termine di un’indagine per alcuni furti presso il Centro Commerciale di Cavallino ha deferito P. A., 75enne e S. G., 73enne entrambi di Squinzano.

I due hanno rubato in una tabaccheria e in un negozio siti all’interno dell’ipermercato, oggetti del valore complessivo di circa 100 euro.

Un altro arresto a Lizzanello

Sempre ieri, infine, i Carabinieri della Stazione di Lizzanello hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza in custodia cautelare carcere emessa dal Tribunale di Lecce, Elio Sabato, 50enne di Lizzanello

Sabato autore del furto di un’autovettura il 19 giugno scorso, previa minaccia, ha tentato di indurre i coniugi proprietari a ritirare la denuncia di furto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce.