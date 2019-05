Aspetta la ex, la minaccia e la costringe a chiudersi in macchina: arrestato 54enne

Ha aspettato la sua ex convivente a pochi passi dal luogo in cui la donna lavora e quando è uscita l’ha bloccata. È stato in quel momento che per una 53enne di Casarano è cominciato un vero e proprio incubo ad occhi aperti, fatto di minacce e non solo. L’uomo a cui era stata legata in passato – un 54enne del posto – l’ha inseguita e costretta a rinchiudersi in macchina, impedendole di partire e di scappare via da quelle attenzioni non gradite.

L’auto era diventata una sorta di prigione mobile fino all’arrivo dei Carabinieri, probabilmente chiamati dalla stessa vittima, che lo hanno arrestato in flagranza di reato.

Non era la prima volta, purtroppo. L’uomo si era già reso responsabile di altri comportamenti persecutori. Una volta concluse le formalità di rito, il 54enne C.D.A. (riportiamo solo le iniziali per tutelare la donna) è stato riaccompagnato a casa, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari.