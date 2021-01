Nasconde in casa oltre 33 grammi di cocaina e quasi due di eroina, in manette 55enne di Lecce

Uno deteneva sostanze stupefacenti e l’altro, nonostante fosse agli arresti domiciliari, si è allontanato dalla propria abitazione per “andare a trovare” il primo, così, dopo la “visita” dei Carabinieri sono stati rispettivamente arrestato e denunciato.

Nella serata appena trascorsa a Lecce i militari Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato C.C., leccese 55enne, che adesso si dovrà difendere dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della “Benemerita”, in seguito a una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto: 33,96 grammi di cocaina; 1,7 grammi di eroina; materiale per il confezionamento delle dosi e la somma contante di 2.010 euro.

Nel corso della verifica, inoltre, i Carabinieri hanno sorpreso all’interno dell’abitazione S.F., 54enne nato e residente a Lecce, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Al termine della perquisizione la sostanza stupefacente è stata avviata ad analisi di laboratorio, i reperti, invece, assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’ufficio corpi di reato e il denaro su un libretto di deposito giudiziario.

C.C., espletate le formalità di rito, è tradotto presso propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre per S.F. è scatta la denuncia.