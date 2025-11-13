Attività di frutta e verdura utilizzata per spacciare cocaina, arrestato 61enne di Presicce-Acquarica

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 61enne di Presicce-Acquarica, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno svolto un servizio di osservazione a Presicce-Acquarica, nei pressi di una attività di vendita di frutta e verdura. Da attività info-investigativa si era appreso, infatti, che presso l’esercizio commerciale, oltre all’attività di vendita di ortaggi, ve ne era un’altra “parallela”: di spaccio di droga.

Durante l’attività di osservazione, i poliziotti hanno notato una persona entrare all’interno del locale e, intuendo che si trattasse di un’acquirente di sostanza stupefacente e non di articoli alimentari, lo hanno seguito e sono intervenuti, cogliendo in flagranza il momento dello scambio. All’interno del gazebo vi era, infatti, l’acquirente che stava cedendo denaro al titolare dell’attività per ricevere la droga in cambio.

Il proprietario, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina pronte per essere cedute e per tale motivo è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.