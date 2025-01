Nasconde in un cassetto della camera da letto 20 dosi di cocaina, arrestato 68enne

Continuano assiduamente i servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce.

È proprio questo il contesto in cui, nella mattinata di ieri, i militari Norm della Compagnia di Lecce hanno arrestato a Castri un 68enne salentino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini dell’Arma, infatti, nel corso di uno specifico servizio, hanno proceduto al controllo di un uomo, già noto che ha da subito assunto un atteggiamento che ha destato l’attenzione dei militari tanto da indurli a procedere a perquisizione personale, poi estesa anche al domicilio.

Nel corso delle operazioni di polizia, presso l’abitazione dell’uomo, sono state rinvenute 20 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 12 grammi, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato illecito.

La sostanza era stata occultata all’interno di un cassetto in un mobile della camera da letto insieme a un bilancino, altro materiale presumibilmente da utilizzare per il confezionamento e “taglio” della droga e 115 euro riconducibili alla presunta attività di spaccio.

Tutta la sostanza stupefacente insieme al materiale rinvenuto è stata sottoposta a sequestro.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato quindi arrestato e come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, Erika Masetti, che conduce le indagini, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’indagato, difeso dall’avvocato Silvio Verri, comparirà nella giornata di domani, davanti al gip Maria Francesca Mariano per l’udienza di convalida. In quella sede, potrà fornire la propria versione dei fatti o avvalersi della facoltà di non rispondere.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.