Ai domiciliari nasconde nell’abitazione oltre 35 gr. di cocaina, 74enne finisce in carcere

Come se la fosse procurata, nonostante il provvedimento restrittivo, ancora non si sa e, come sempre, saranno le indagini a stabilirlo, fatto sta che la sostanza stupefacente scoperta, ha fatto sì che per lui si chiudessero le porte di casa e si aprissero quelle del carcere,

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nor – sezione operativa della Compagnia locale, con l’ausilio dei colleghi della sezione radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato un 74enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché, in seguito a perquisizione domiciliare, sono stati trovati all’interno dell’abitazione, un involucro con dentro 28,60 grammi e ulteriori 6,6 divisi in quindici involucri di cocaina.

Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto la somma 550 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.