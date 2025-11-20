Nonostante i domiciliari dà vita a un’attività di spaccio, arrestato 76enne di Casarano

Nella giornata del 18 novembre, la Polizia di Stato ha arrestato un 76enne di Casarano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno appreso che l’uomo, in regime di detenzione domiciliare per aver commesso reati simili, aveva avviato un’attività di spaccio di cocaina presso la sua abitazione.

Durante i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Lecce Giampietro Lionetti e finalizzati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga, gli agenti hanno svolto una perquisizione domiciliare, con l’ausilio delle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi, presso l’abitazione dell’uomo che ha dato esito positivo.

Nella camera da letto sono stati rinvenuti da Africa, il cane poliziotto, due involucri contenenti cocaina, ben occultati all’interno di due differenti calzini, dentro un cassetto di un comodino, per un totale di 9 grammi.

Accuratamente assicurati con del nastro isolante sotto al comodino sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e altri due calzini con all’interno soldi contanti per un totale di 1.300 euro.

In casa è stato poi rinvenuto materiale per il confezionamento e il taglio della sostanza.

Il tutto è stato posto sotto sequestro e il 76enne è stato dichiarato in stato di arresto e associato in carcere.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sui procedimenti penali in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.