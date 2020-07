Forza la cassetta delle offerte in chiesa, ma viene scoperto dai fedeli e fugge via. Arrestato 76enne di Tricase

Nel pomeriggio di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 16.00, a seguito della segnalazione del furto di una somma in contanti, perpetrato presso la chiesa “San Nicola” a Tricase Porto, i Carabinieri del Norm della Compagnia locale hanno rintracciato e tratto in arresto in flagranza di reato, Gaetano Magno, 76enne del posto, pensionato, già noto alle Forze dell’Ordine, che adesso si dovrà difendere dall’accusa di furto aggravato.

Nello specifico l’uomo, individuato precedentemente da testimoni oculari quale responsabile del furto con scasso della cassetta delle offerte, è stato rintracciato dai militari, in sella alla propria bicicletta, lungo la strada che porta a Tricase e trovato in possesso di un sacchetto contenente la somma contante di 10,50 euro.

Il sopralluogo degli uomini della “Benemerita” presso il luogo di culto, ha consentito di rinvenire 1 tondino d’acciaio e altri oggetti metallici utilizzati dal 76enne per lo scasso, posti sotto sequestro, abbandonati sul posto poiché interrotto dall’azione di disturbo di alcuni testimoni presenti all’interno.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.