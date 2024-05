Violenza domestica ai danni della moglie disabile, arrestato 76enne

Sabato 25 novembre un 76enne nativo di Nardò e residente a Galatina è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dagli agenti del Commissariato locale per l’ipotesi di reato di violenza domestica commessa nei confronti della moglie disabile e obbligata sulla sedia rotelle.

La denuncia è stata presentata da due parenti della signora che si erano recati da lei per accompagnarla a una visita di controllo, in quanto il giorno prima era curata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli per una frattura al setto nasale, traumi facciali e rottura dei denti, giustificati come caduta accidentale.

Giunti a casa, i parenti hanno notato del sangue sul suo volto, quindi dopo un acceso alterco con il marito, l’hanno accompagnata presso l’ospedale dove è stata ricoverata.

I parenti della signora si sono subito recati presso il Commissariato di Galatina e hanno esposto i fatti agli agenti che, sentito il magistrato, si sono immediatamente recati a casa dell’uomo e l’hanno tratto in arresto.