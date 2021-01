Tenta la rapina due volte, ma in entrambi i casi va male e per lui scatta l’arresto

Ha tentato per ben due volte nel giro di poco tempo la rapina ma, in entrambi i casi è andata male, poi, è stato anche notato da un passante che ha chiamato i Carabinieri e per lui è scattato l’arresto.

A Racale i militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia dell’Arma di Casarano hanno arrestato in flagranza di reato un nullafacente del posto.

Nello specifico il malvivente, armato di pistola giocattolo, sottoposta successivamente a sequestro, ha tentato una rapina ai danni di una donna che passeggiava lungo Via Mazzini, desistendo dal compiere il gesto poiché non aveva denaro con sé e di un venditore ambulante presso la propria bancarella di frutta in Via Roma che al termine di una breve colluttazione, lo ha messo in fuga.

Il pronto intervento degli uomini della “Benemerita” allertati da un passante, ha consentito di rintracciare l’uomo presso l’abitazione di alcuni parenti dove aveva cercato di trovare rifugio.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.