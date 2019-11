Acciuffato ladro seriale: arrestato per un furto e denunciato per tutti gli altri colpi collezionati

Le ‘accortezze’ usate da Gianluca De Paola dopo il colpo ad un panificio non sono bastate a garantire l’anonimato al 25enne neretino, volto già conosciuto alle forze dell’Ordine. Al suo ‘complice’ nell’impresa sì, almeno per il momento. A portare gli uomini in divisa sulla strada giusta sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’esercizio commerciale preso di mira che hanno ‘immortalato’ il veicolo utilizzato dai due malviventi per la fuga. Le indagini hanno fatto il resto portando gli agenti del Commissariato Neretino dritti dal 25enne, arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e ricettazione.

Ma andiamo con ordine. Il 25enne, insieme ad un complice rimasto ancora senza nome, hanno ripulito il panificio Neretum. Da qui l’accusa di furto aggravato. Quella di ‘ricettazione’ invece è scattata per il veicolo utilizzato per il colpo, una motoape. E per il tentato furto di un altro veicolo, parcheggiato poco distante.

Gli agenti del commissariato neretino, attraverso le immagini tratte dal sistema di video sorveglianza dell’esercizio commerciale, sono riusciti come detto ad individuare il veicolo utilizzato da due malviventi, rinvenuto poco distante dal luogo del furto e risultato a sua volta rubato. Le indagini effettuate hanno poi permesso agli investigatori di risalire al 25enne, già sospettato di aver preso parte ad alcune ‘visite non gradite’ agli esercizi commerciali che avevano destato non poca preoccupazione nell’opinione pubblica locale.

Il ‘sospetto’ di un suo coinvolgimento è bastato per ‘convincere’ i poliziotti ad effettuare una perquisizione all’interno dell’abitazione del 25enne. E quando hanno bussato alla sua porta i dubbi sono diventati certezze. In casa del giovane gli agenti hanno trovato indumenti ed altro materiale che, insieme agli altri elementi investigativi, hanno collegato il giovane a numerosi furti, tutti commessi nella stessa zona.

La collezione di colpi del 25enne

Per questo, il 25enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per i reati di danneggiamento seguito da incendio di un’autovettura Opel Corsa avvenuto il 27 maggio 2019, per i furti aggravati in danno della pescheria “La Navetta” avvenuti il 14 e 25 settembre 2019, per il furto aggravato ad uno Studio Tecnico avvenuto il 10 ottobre 2019 e per il furto aggravato all’esercizio commerciale “Ipemoda” del 23 ottobre 2019. Questi i colpi accertati, ma la lista potrebbe essere più lunga.

Una volta concluse le formalità di rito, per il 25enne si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Lecce.