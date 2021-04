Prova ad intrufolarsi in una tabaccheria di Lequile, ma finisce nei guai: 43enne ai domiciliari

Prova ad intrufolarsi in una tabaccheria di Lequile dopo aver forzato la saracinesca dell’esercizio commerciale, all’altezza del distributore di sigarette, ma il tentativo finisce male. Con un arresto, in flagranza di reato, da parte dei Carabinieri della Stazione di Pietro in Lama che si sono precipitati nella cittadina dove era scattato l’allarme.

Tutto è cominciato nella tarda serata di ieri, quando gli uomini dell’Arma sono intervenuti a Lequile per un tentato furto. Il 38enne aveva preso di mira una tabaccheria, ma è stato scoperto. Tant’è che sono stati recuperati sia gli arnesi da scasso usati per entrare nella rivendita che il passamontagna artigianale usato per “proteggere” la sua identità. Tutto posti sotto sequestro.

Arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato furto aggravato, il 43enne, una volta concluse le formalità di rito, è stato riaccompagnato a casa dove resterà ai domiciliari nella sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.