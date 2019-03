Minaccia e ferisce il padre per costringerlo a consegnargli il denaro: 34enne in Carcere

Non era la prima volta che minacciava e picchiava suo padre per costringerlo a consegnargli le somme di denaro “necessarie” a compare la droga, ma l’ultimo episodio di violenza consumato tra le mura di casa è costato caro ad un 34enne, nato a Roma, ma residente a Lecce.

L’uomo si è ritrovato faccia a faccia con i Carabinieri della stazione di Santa Rosa che hanno bussato alla porta della sua abitazione stringendo tra le mani un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce.

I fatti

L’incubo durava almeno da quasi un anno, da giugno 2018 per la precisione. Il 34enne, in più occasioni, avrebbe minacciato e maltrattato il padre 71enne, provocandogli anche delle lesioni lievi. Tutto per ottenere i contanti per acquistare stupefacenti.

Una volta concluse le formalità di rito, per l’uomo si sono chiuse le porte di casa sua e si sono aperte quelle del carcere, dove è stato accompagnato dagli uomini in divisa che hanno informato dell’accaduto anche l’Autorità Giudiziaria.

Non è la prima volta, come detto. Il 34enne ha già conquistato gli onori della cronaca locale per episodi simili. Una volta minacciò il padre con un grosso coltello da cucina per costringerlo a rivelargli il codice Pin del Bancoposta. In questro modo, avrebbe potuto ‘prelevare’ da solo tutto il denaro utile ad acquistare cocaina.