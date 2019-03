Nascondeva oltre 3 kg. di marijuana, scattano le manette per un 38enne di Poggiardo

Prosegue senza sosta, senza conoscere riposo, l’attività degli uomini dell’Arma in materia di lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, a Poggiardo, i Carabinieri della Stazione locale, nel corso di un servizio specifico finalizzato al contrasto in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Donato Antonio Resta, 38enne nato e residente a Poggiardo, che adesso dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 15.00 di ieri, quando, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare il 38enne è stato travato in possesso di quattro involucri contenenti 3 kg. e 210 grammi di marijuana.

Gli uomini della “Benemerita” hanno sequestrato il tutto. La droga confiscata è stata assunta in carico e debitamente custodita in attesa di essere versata presso l’Ufficio corpi di reato.

Donato Antonio Resta, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.