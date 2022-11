Taurisano, ruba del materiale edile da un’abitazione ma è di un Maresciallo dei Carabinieri

Nel corso della scorsa notte, i carabinieri della stazione di Ruffano hanno colto sul fatto un uomo che cercava di portare via da una abitazione in ristrutturazione a Taurisano del materiale edile. L’uomo, classe 1980, pensava probabilmente che non sarebbe stato notato, complice anche l’orario notturno. Ma la fortuna non è stata dalla sua parte.

L’abitazione in ristrutturazione, inoltre, appartiene ad un Maresciallo dei Carabinieri che fa il Comandante di Stazione in un’altra regione italiana. Gli uomini in divisa, dunque, hanno arrestato in flagranza di reato il 42enne per furto aggravato.

Espletate le formalità di rito è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria che procede.