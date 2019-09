Pietre e bottiglie contro i supporter della Roma, arrestato brindisino 22enne prima della partita

Lancia pietre e bottiglie contro un taxi in cui viaggiavano i tifosi della Roma e, per questi motivi, un giovane brindisino, E.L., 22enne, è finito in manette nel pomeriggio di ieri.

A trarre in arresto l’uomo gli agenti della Digos della Questura di Lecce.

I fatti

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 14:15, quando, un gruppo formato da un centinaio di ultrà del Lecce, la maggior parte travisati, si sono radunati nei pressi della rotatoria posta sulla Strada Provinciale 364 (Lecce-San Cataldo) all’incrocio con via Carlo Leo, in quel momento gremita di spettatori che affluivano verso lo stadio, tra cui anche famiglie con bambini. Qui hanno assaltato, danneggiandolo, ad un taxi, proveniente da via Roma, su cui erano a bordo 6 tifosi romanisti. L’aggressione, che non ha fatto registrare feriti, è avvenuta con il lancio di bottiglie di vetro e pietre scagliate contro il veicolo, oltre che con bastoni con cui hanno colpito la carrozzeria, unica parte a riportare danni.

È in tale contesto che si è avuto l’arresto del giovane che, nella circostanza, è stato direttamente visto dal personale della DIGOS della Questura di Lecce mentre partecipava all’azione e, successivamente, raccogliere una bottiglia di vetro da terra e scagliarla contro gli agenti .

Per lui è stata, altresì, avviata la procedura per l’emissione del provvedimento di DASPO.

Sono in corso ulteriori indagini, con il vaglio anche di numerosi filmati acquisiti durante quanto avvenuti, al fine di identificare gli altri assalitori.