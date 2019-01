Droga in quantità scoperta durante la perquisizione, nei guai 35enne

«Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». È questa l’accusa che i Carabinieri del Norm della Compagnia di Gallipoli hanno contestato a Mario Torsello, 35enne di Gagliano del Capo, arrestato in flagranza di reato l’ultimo giorno dell’anno. L’uomo, trovato con un quantitativo non indifferente di marijuana e altro stupefacente, è finito ai domiciliari una volta concluse le formalità di rito.

La perquisizione

I guai per il 35enne sono cominciati al termine della perquisizione domiciliare, veicolare e personale. Le sorprese, durante il controllo degli uomini in divisa, in effetti non sono mancate. A cominciare dalla marijuana, trovata in quantità. I militari, infatti, hanno rinvenuto quindici involucri contenenti complessivamente 1.351,24 grammi di sostanza stupefacente. Quasi un chilo e mezzo. E ancora 4,2 grammi di cocaina, confezionata in cinque pacchettini e 16,7 grammi di hashish.

La droga, sottoposta a sequestro, non è stata l’unica scoperta. Completano l’elenco, un bilancino precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.