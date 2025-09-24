Minaccia di morte mamma e fratelli per ottenere 20mila euro, in carcere

L’uomo, oltre che minacciare, ha spintonato madre e fratelli, al fine di ottenere la somma, che serviva verosimilmente per saldare alcuni debiti

Prontezza e tempestività di intervento hanno consentito ieri ai Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina di porre fine a una grave vicenda di violenza domestica a Trepuzzi.

Un uomo, da tempo, pretendeva denaro dalla madre convivente e dai fratelli, arrivando a minacciarli di morte e a spintonarli pur di ottenere una somma di 20mila euro verosimilmente per saldare alcuni debiti.

Quando l’ennesima richiesta è sfociata in nuove intimidazioni, i militari della Stazione locale sono intervenuti tempestivamente, fermando l’aggressore in flagranza.

L’uomo e stato arrestato. Dopo le formalità di rito, i Carabinieri hanno condotto l’uomo nel carcere di Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica che conduce le indagini

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

