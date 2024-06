Sotto l’effetto di alcol minaccia, offende e picchia la moglie. Arrestato un uomo

Nel corso della scorsa serata di sabato, i Carabinieri della Stazione di Ugento hanno eseguito un Ordine di Custodia Cautelare in Carcere emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi verso la moglie.

La misura cautelare è stata emessa a conclusione delle indagini condotte dai militari che, a seguito della denuncia della donna, hanno svolto i dovuti accertamenti ed eseguito una completa ricostruzione dei fatti.

In particolare l’uomo, spesso sotto l’effetto di alcol, avrebbe maltrattato verbalmente e fisicamente la moglie, con minacce, offese e percosse.

Anche dopo che l’uomo ha abbandonato la casa coniugale, avrebbe continuato nei suoi comportamenti molesti, transitando più volte sotto casa dove abita la moglie e anche appostandosi presso il suo luogo di lavoro.

Al termine delle operazioni di Polizia quindi, in osservanza al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza in ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti