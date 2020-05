Non si fermano all’alt e fuggono a tutta velocità. Fermati spuntano droga e soldi: arrestato 17enne, nei guai l’amico

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale: sono queste le accuse contestate ad un 17enne beccato dagli agenti della sezione Volanti con quasi 124 grammi di marijuana e 850 euro, in banconote da 50, ‘guadagnati’ – secondo la Polizia – con lo spaccio. Il minorenne è finito nei guai insieme ad un amico, deferito in stato di libertà con le stesse accuse e affidato ai genitori.

Tutto è cominciato nel pomeriggio di ieri. Gli agenti della sezione volanti stavano percorrendo via Giammatteo quando all’altezza del distributore di carburante “Q8 Easy”, hanno notato una Honda, modello Pantheon 150 cc. A bordo due persone.

Che cosa abbia ‘insospettito’ gli uomini in divisa non è dato saperlo, forse volevano solo fare un ‘contollo di routine’. Fatto è che si sono fermati all’interno del distributore e hanno intimato l’Alt, sventolando la paletta segnaletica. Appena gli agenti sono scesi dall’auto di servizio, il conducente dello scooter è scappato via a forte velocità imboccando via Giammatteo, in direzione centro. Tutto per evitare in controllo.

L’inseguimento a tutta velocità e la fuga a piedi

Ai poliziotti non è rimasto altro da fare che tallonare il mezzo a due ruote. È stato un inseguimento a tutta velocità, tra via Agri e via Flumendosa fino a via Canudo Ricciotto, una strada sterrata imboccata per tentare di ‘seminare’ la volante. Sono stati attimi di paura. In quel momento c’erano numerosi ciclisti e pedoni che hanno assistito alla scena. Lo scooter, senza mai rallentare, ha zigzagato tra le persone, mettendo in pericolo la loro incolumità.

La strada ‘sterrata’ alla fine li ha traditi. Giunti proprio alla fine, lo scooter prima ha sbandato a causa del fondo sconnesso, poi è caduta per terra. Ma guidatore e passeggero non si sono arresi, hanno continuato la fuga a piedi, ma è stato tutto inutile.

Sono stati bloccati da altri agenti che, nel frattempo, era giunti in aiuto alla volante e identificati: si trattava di due 17enni di Lecce.

In giro con la droga

Il motivo di tanta fretta è stato chiaro poco dopo. Il minore che era alla guida è stato trovato con 2,17 grammi di marijuana. Erano confezionati in una bustina di cellophane trasparente. Non solo, sono spuntate fuori anche 17 banconote da cinquanta euro (per un totale di 850 euro) sequestrate insieme alla droga poiché si accertava essere provento di spaccio.

A quel punto gli agenti hanno voluto vederci chiaro, controllando anche la Honda. Nella perquisizione sono state rinvenuti altre dosi della stessa sostanza, per un totale di 122,37 grammi.

Il resto è stato ‘scoperto’ dagli accertamenti sul ciclomotore: il numero di telaio era abraso e che la targa risultava rubata, un furto denunciato il 3 settembre 2019.

Il minore alla guida è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, ricettazione del motociclo, ricettazione della targa del predetto motociclo e resistenza a Pubblico Ufficiale, e su disposizione del Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, Dott.ssa Anna Carbonara è stato accompagnato presso il C.P.A. di Lecce in attesa della udienza di convalida.

L’altro minore, invece, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale, e affidato ai genitori.

Al minore arrestato, inoltre, gli veniva contestato il verbale al C.d.S per guida senza patente poichè mai conseguita.