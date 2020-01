Un via vai di giovani a tutte le ore e scatta la perquisizione. Arrestato pluripregiudicato per spaccio di droga

Gli è stato fatale il continuo andirivieni di giovani che entravano nell’abitazione per poi uscirne dopo breve tempo in tutte le ore della giornata ed in maniera più consistente nel corso della mattinata. E così gli agenti del Commissariato di Taurisano, che erano da tempo impegnati in un’indagine ad ampio raggio volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno posto sotto osservazione l’abitazione di Ennio De Patre, 55enne, pluripregiudicato di Presicce-Acquarica.

Nella mattinata di ieri, gli investigatori hanno deciso di fare irruzione in quell’ abitazione al fine di effettuare una perquisizione domiciliare.

L’uomo è stato subito bloccato per evitare che si potesse disfare della sostanza stupefacente. Poi si è passati alla perquisizione: in camera da letto sono stati rinvenuti circa 40 grammi di cocaina, parte della quale era in un bicchiere di plastica mentre l’altra era in un piatto di porcellana. È stato trovato anche un bilancino di precisione perfettamente funzionante, un cofanetto porta sigarette con all’interno numerosissimi pezzi in cellophane di vario colore utili per il confezionamento delle dosi, un nastro adesivo utilizzato per sigillare le dosi da vendere e la somma di 485,00 euro in banconote di diverso taglio. Il tutto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al termine di tutti gli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.