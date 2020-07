Litiga con la madre e la minaccia di morte, ma arrivano i Carabinieri e finisce in carcere

Un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia nel Salento, che forse sarebbe potuto degenerare in qualcosa di più grave o tragico, se non ci fosse stato l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine che hanno scongiurato il peggio.

I Carabinieri della Stazione di Campi Salentina, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una persona che adesso si dovrà difendere dall’accusa, appunto, di maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico, l’uomo, a seguito diverbio per futili motivi avuto con la madre convivente, si è scagliato contro di lei, ingiuriandola e minacciandola di morte. Il tempestivo intervento militari, ha consentito di bloccare l’aggressore e riportarlo alla calma.

L’arrestato, al termine delle formalità rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.