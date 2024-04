Nasconde in un barattolo quasi 30 grammi di cocaina, scatta l’arresto

Prosegue ininterrottamente su tutto il territorio della provincia, l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Sono numerosi e diversificati i servizi che quotidianamente vengono svolti dagli uomini dell’Arma nella lotta contro questo reato.

Durante il fine settimana appena trascorso, un uomo è finito ai domiciliari dopo essere stato arrestato in flagranza dai militari della Sezione Operativa del Norm della Compagnia del capoluogo.

La persona tratta in arresto, residente in un comune dell’hinterland leccese, è ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel corso di un servizio infatti infatti, i Carabinieri hanno proceduto al controllo dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso delle attività, lo stesso è stato trovato in possesso circa 28 grammi di cocaina, in parte già confezionata e pronta per lo spaccio; sostanza che deteneva nascosta all’interno di un barattolino.

Inoltre, è stato trovato in possesso della somma di oltre 850 euro in banconote di vario taglio, ritenuto provento di attività di spaccio.

Le operazioni di polizia quindi sono state estese anche al suo domicilio dove i militari hanno rinvenuto ulteriori 10 grammi circa della stessa droga, per un quantitativo complessivo di 38 circa grammi; un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Al termine delle attività l’uomo è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica che conduce le indagini, sottoposto agli arresti domiciliari.

Naturalmente, essendo il procedimento penale ancora nella fase preliminare, la persona arrestata, sebbene in flagranza di reato, è da ritenersi sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.