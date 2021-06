Trovato in possesso di oltre 460 grammi di droga tra cocaina e marijuana, 31enne finisce in carcere

Nel corso di un servizio specifico finalizzato al contrasto de reati in materia di detenzione, possesso e traffico di sostanze stupefacenti, a Martano, i Carabinieri della Stazione Locale hanno tratto in arresto in flagranza del reato il 31enne Gianluca Grande.

Nello specifico, l’uomo, a seguito di perquisizione del mezzo su cui viaggiava e sulla sua persona, è stato trovato in possesso di 9 involucri contenenti complessivi 77,39 gr. di cocaina; tre involucri contenenti 390,26 gr di marijuana; 178 grammi di sostanza da taglio “glutammina”; 165 grammi di sostanza da taglio “creatina”; un bilancino di precisione; la somma contante di 340 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio e materiale vario per il confezionamento.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

I reperti sono stati assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’Ufficio corpi reato. Somma di denaro, invece, sarà versata su un libretto di deposito giudiziario. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.