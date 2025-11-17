Continuano i controlli straordinari del territorio della Polizia, scattano arresti, denunce e misure di prevenzione

In un’ottica di prevenzione e contenimento dei fenomeni connessi al compimento di reati in generale, la Polizia di Stato, anche durante la settimana appena trascorsa, ha intensificato le attività di controllo sul territorio salentino.

Per consolidare e rafforzare il presidio, il Questore della Provincia di Lecce Giampietro Lionetti, ha pianificato servizi straordinari per i quali sono stati effettuati tavoli tecnici con la partecipazione di diverse articolazioni delle forze dell’ordine, nei quali sono state indicate le modalità operative e gli obiettivi da conseguire.

In particolare, nelle giornate del 13 e 14 novembre nel capoluogo, sono stati predisposti servizi straordinari interforze per la prevenzione ed il contrasto dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati contro la persona, il patrimonio e l’ordine pubblico, nonché, il contrasto agli illeciti amministrativi.

I dispositivi di pattugliamento eseguiti della Polizia di Stato si sono svolti nelle aree notoriamente interessate dalla cosiddetta ‘malamovida’, tra cui, piazzetta Vittorio Emanuele – conosciuta come piazzetta Santa Chiara- Piazza Mazzini, Piazza S’Oronzo, Piazza Verdi, Piazzetta Alleanza, Convitto Palmieri, Villa Comunale, Via Ascanio Grandi e la stazione ferroviaria.

Nel corso dei servizi sono state controllate a Lecce in totale dieci attività commerciali: una in Via Libertini, una in via Caroli, 3 attività in via Taranto, due pizzerie in via Salvemini, un bar viale XXV Luglio e due attività di ristorazione in via degli Ammirati ed è stata elevata la contestazione per occupazione abusiva di suolo pubblico nei confronti di una delle attività.

Anche le zone di Gallipoli, di Casarano e di Taurisano sono state sottoposte ad un’attenta attività di controllo e vigilanza finalizzata alla prevenzione dei fenomeni connessi alla criminalità.

Inoltre, viste le problematiche legate alla sicurezza stradale, nel territorio gallipolino sono stati effettuati anche diversi posti di controllo diretti alla verifica di eventuali alterazioni della potenza e della velocità dei veicoli e motoveicoli per cui sono state elevate 4 contestazione al Codice della Strada – uno per mancato possesso dei documenti necessari, due per veicolo non sottoposto alla revisione periodica ed un sequestro amministrativo del veicolo per mancato conseguimento della patente pur essendo alla guida.

I risultati operativi per la settimana che va dal 10 al 16 novembre corrispondono a 3594 persone sottoposte ad identificazione e 1683 veicoli controllati in totale lungo tutto il territorio salentino.

Durante la settimana sono state emesse diverse misure di prevenzione tra le quali: tre ammonimenti del Questore nei confronti di un 34enne di San Cesario di Lecce, di un 37enne nato a Roma ma residente a Galatina e di un 43 enne di origine nigeriana residente a cavallino, poiché le istruttorie condotte dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce hanno portato all’accertamento di episodi di violenza domestica commessi dai tre; il 12 novembre, nei confronti di due persone residenti a Noha, di 39 e 40 anni, il Questore ha emesso due fogli di via obbligatori con i quali ha vietato di ritornare nel Comune di Copertino e nelle sue frazioni per un periodo di tre anni; due avvisi orali nei confronti di un uomo di 49 anni di Lecce ed un altro di 20 anni originario di Tricase.

Infine, sono stati denunciati un 36enne di Casarano, trovato in possesso di 5 kg di marijuana e arrestato un 61enne di Presicce per detenzione ai fini di spaccio.