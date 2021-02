Lecce, hashish e marjuana in casa, insieme a confezioni per le dosi: nei guai un 33enne

È stato trovato in possesso di hashish e marjuana un uomo di 33 anni, in seguito alla perquisizione. Sono stati i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Lecce, insieme ai militari della Compagnia di Maglie ad arrestare in flagranza di reato l’uomo nato a Lecce.

V.S. (questa le sue iniziali), infatti, dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito della perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish e 123 grammi di marjuana. Oltre alle sostanze stupefacenti, è stato trovato il materiale per il confezionamento insieme a 200 euro ritenuti provenienti dall’attività di spaccio.

Per le sostanze stupefacenti, sono state avviate le analisi di laboratorio e i reperti sono stati assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’ufficio corpi di reato e libretto di deposito giudiziario. Una volta espletate tutte le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto ad arresti domiciliari.