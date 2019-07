Il cane fiuta la droga ‘nascosta’ nel ripostiglio di casa: arrestato 51enne. Nei guai anche la moglie

«Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». È questa l’accusa che i Carabinieri della stazione di Monteroni hanno contestato a Bruno Candini, 51enne del posto, arrestato e accompagnato a Borgo San Nicola una volta concluse le formalità di rito.

I guai per lui sono cominciati quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta della sua abitazione, una delle case popolari della cittadina alle porte di Lecce, accompagnati da Fighter, il cane antidroga del Nucleo Cinofili di Modugno per una perquisizione domiciliare. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 9.00.

È stato proprio il fiuto infallibile del fedele amico a quattro zampe a scovare la droga nascosta in un armadietto, nel ripostiglio dell’appartamento. Dopo la ‘segnalazione’ del cane, i militari hanno trovato in un contenitore di plastica ‘sospetto’. All’interno due confezioni, impacchettate con cellophane e nastro adesivo’ contenenti complessivamente 150 grammi di marijuana. E varie dosi di cocaina per un peso totale di 107,5 grammi. Sempre nel mobile, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisone custodito in un marsupio. Non mancava il materiale per il confezionamento delle dosi: due nastri di cellophane di colore nero. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

Per il 51enne arrestato, una volta concluse le formalità di rito, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce, ma nei guai è finita anche la moglie, deferita in stato di libertà per lo stesso reato.

Denunce anche a Surbo e Melendugno

Altre due persone sono state denunciate in stato di libertà la perquisizione personale e domiciliare. Nel corso della notte, i Carabinieri di Lecce hanno sorpreso un operaio 40enne di Surbo mentre ‘passava’ una dose di cocaina ad una donna, segnalata alla prefettura di Lecce per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata e l’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.

In serata, a Melendugno, a finire nei guai è stata una 45enne del luogo, trovata con 20 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Anche per lei, come detto, è scattata una denuncia a piede libero.