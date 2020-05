Droga ‘nascosta’ in casa: giovane coppia di Lecce finisce nei guai. Un arresto ad Andrano

Due episodi diversi – uno a Lecce, l’altro ad Andrano – finiti allo stesso modo, con l’arresto dopo la ‘visita’ dei Carabinieri. Nel capoluogo barocco i militari de. Nor – sezione Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato due giovanissimi conviventi: I.T. 24enne e M.D. 22enne.

L’accusa da cui dovranno difendersi è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I guai per i due ragazzi sono cominciati dopo la perquisizione personale e domiciliare. Durante il controllo degli uomini in divisa sono spuntati fuori 300 grammi di sostanza stupefacente, marijuana per la precisione. E se non bastasse sono stati trovati in possesso di più di 2mila euro in contanti (2.120 in totale) e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Arrestati, una volta concluse le formalità di rito, sono stati riaccompagnati a casa, dove dovranno restare ai domiciliari, in attesa di citazione diretta a giudizio.

Raid dei carabinieri in borghese della compagnia di Tricase: trovato in casa con più di 60 gr. di cocaina

«Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti» è anche l’accusa contestata a Pierluigi Musarò, classe 1978, arrestato dai Carabinieri del Nor della compagnia di Tricase, supportati dai colleghi della stazione di Spongano. Anche in questo caso, tutto è cominciato quando gli uomini dell’Arma hanno bussato alla porta dell’abitazione del 42enne per una perquisizione locale. I militari hanno trovato, ben nascosta in cucina 61,2 grammi di “cocaina” e poco meno di 2 grammi – 1,99 gr. – della stessa sostanza, cocaina, ma suddivisa in dosi, quattro involucri in cellophane. Tutto finito sotto sequestro insieme ad un bilancino elettronico e 40 euro in contanti. Una volta concluse le formalità di rito, per il 42enne si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.