Uno sorpreso mentre cedeva cocaina ad un ragazzo, l’altro con l’eroina in casa. Due giovani nei guai

Sorpreso dagli uomini in divisa mentre cedeva ad un ragazzo 8 dosi di cocaina. 6 grammi che hanno “convinto” i carabinieri di Maglie, impegnati in un servizio finalizzato a ‘combattere’ lo spaccio di stupefacenti a vederci chiaro. La perquisizione ha fatto il resto e per S.P., 35enne volto già conosciuto alla forze dell’Ordine, è scattato l’arresto in flagranza di reato.

Questi i fatti. Tutto è cominciato quando i militari lo hanno notato mentre passava ad un ragazzo otto dosi di cocaina, 6 grammi in totale. A quel punto è scattata una perquisizione in casa del 35enne che ha permesso agli uomini dell’Arma di trovare un bilancino di precisione, il materiale necessario al confezionamento delle dosi e 800 euro, il “guadagno” secondo i Carabinieri dell’attività di spaccio. Tutto sottoposto a sequestro.

L’acquirente è stato segnalato, il 35enne, una volta concluse le formalità di rito, è finito ai domiciliari.

Servizio anti-droga a Lecce

Cambiando città, i Carabinieri della sezione operativa di Lecce, durante un servizio antidroga, hanno deferito in stato di libertà un 39enne del posto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I guai per lui sono cominciati dopo una perquisizione domiciliare che ha permesso ai militari di trovare 12,5 grammi di eroina, 2 (due) fiale di metadone di dubbia provenienza e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Anche in questo caso, l’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.