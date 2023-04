Sorpresi in piazzetta Carducci con dosi di marijuana e hashish, tre ragazzi nei guai

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È questa l’accusa contestata, in concorso, a due ragazzi italiani di 20 e 18 anni sorpresi in piazzetta Carducci con più di 21 grammi di marijuana e oltre 25 grammi di hashish. Non sono stati i soli a finire nei guai dopo la perquisizione dei Carabinieri della Compagnia di Lecce, impegnati nei controlli per rendere più sicure le strade che conducono alla stazione. Per lo stesso reato è stato deferito, in stato di libertà, un lo studente di 17 anni, incensurato.

I fatti si sono verificati questa notte, quando al termine di prolungata attività d’osservazione, è scattato l’arresto in flagranza di reato per i due giovani e il deferimento per il 17enne, tutti ritenuti responsabili del reato di «detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso». Dopo averli monitorati a lungo, infatti, gli uomini in divisa hanno deciso di procedere al controllo. Perquisizione personale che ha permesso ai militari di trovare 21,17 grammi di marijuana, suddivisa in undici involucri e 25,73 grammi di hashish, confezionata in tredici pacchetti.

I due ragazzi, una volta concluse le formalità di rito, sono stati riaccompagnati a casa, agli arresti domiciliari.

L’attività è stata avviata anche grazie alle segnalazioni fatte dagli esercenti del posto ai militari impiegati nell’attività di carabiniere di quartiere.