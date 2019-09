Maltrattamenti in famiglia, due misure ordinate a Melpignano e Porto Cesareo

Due storie di maltrattamenti riservati alla loro donna, finite entrambe con un un provvedimento ordinato dal Tribunale. A finire sul banco degli accusati, due soggetti: un 56enne di Melpignano, e un 46enne di Porto Cesareo.

Due giorni fa una persona residente nel comune della Grecìa Salentina è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere: dopo le attività di indagine, è emerso come il prevenuto poneva in essere, nel corso degli ultimi anni, ripetuti maltrattamenti nei confronti della consorte convivente, consistenti in reiterate condotte violente, umilianti, aggressive nonché lesive dell’integrità psichica e morale.

L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ai domiciliari

Nella giornata di ieri, invece, i Carabinieri di Porto Cesareo hanno dato esecuzione all’ordinanza di arresto in regime domiciliare nei confronti di un soggetto, classe ’73, ritenuto responsabile maltrattamenti confronti coniuge convivente.