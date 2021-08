Uno sorpreso con la cocaina, l’altro con un fucile e le cartucce: finiscono ai domiciliari

A Matino, un 36enne ai domiciliari, è finito di nuovo nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad Andrano, un 42enne, trovato con un fucile e cartucce, dovrà difendersi dall’accusa di detenzione illegale di armi. Sono i risultati di due operazioni distinte che si sono concluse allo stesso modo, con l’arresto in flagranza di reato.

Con ordine. A Matino, i Carabinieri del Nor – sezione operativa della Compagnia di Casarano hanno pizzicato un 36enne, già sottoposto ai domiciliari, con un involucro contenete quasi 30 grammi di cocaina (29,2 grammi per la precisione) sottoposta a sequestro. Una volta conclusa la perquisizione personale e domiciliare e le formalità di rito, il giovane è stato riaccompagnato a casa, in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.



Ad Andriano, i Carabinieri della stazione di Spongano hanno arrestato, in flagranza di reato, un 42enne. Durante un controllo nella sua abitazione, gli uomini in divisa hanno trovato un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa, marca “Maverick”, mod. 88, e 49 cartucce dello stesso calibro, illegalmente detenuti. Tutto sottoposto a sequestro.

Arrestato, espletate formalità rito, è stato sottoposto ai domiciliari.