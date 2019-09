Uno trovato con dosi di cocaina, l’altro con la marijuana in casa e le piante in campagna: finiscono in carcere

«Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». Questa l’accusa che i Carabinieri della stazione di Taviano hanno contestato a Ivan Manni, operaio quarantenne del luogo arrestato in flagranza di reato dagli uomini in divisa che hanno bussato alla porta della sua abitazione. I guai per l’uomo, infatti, sono cominciati quando i Carabinieri hanno trovato due involucri di plastica, nascosti all’interno di un armadio. Contenevano (complessivamente) quarantuno dosi di “cocaina”, per un totale di novantuno grammi. Lo stupefacente non è stata l’unica sorpresa. I militari hanno trovato anche oltre duemila euro in contanti, ritenuti gli “incassi” dell’attività illecita.

Il 40enne, arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

A Cutrofiano…

Le porte del Carcere si sono aperte anche per un 36enne di Cutrofiano, Marco Manuel De Donatis. I guai per il giovane sono cominciati dopo la perquisizione domiciliare. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 18.30, quando gli uomini in divisa – impegnati in un servizio finalizzato al contrasto della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti – hanno bussato alla porta della sua abitazione. È qui che sono spuntati fuori una pianta di marijuana essiccata, altezza poco meno di mezzo metro e un involucro contenente 15 grammi di marijuana, già essiccata. Non solo, è stato trovato anche il materiale per confezionamento: tre buste con chiusura ermetica. Tutto sottoposto a sequestro.

A quel punto però, i Carabinieri hanno voluto controllare anche un fondo agricolo di proprietà del papà, di cui il 36enne aveva la piena ed esclusiva disponibilità. Anche la campagna ha riservato sorprese. Sono state rinvenute e sottoporre a sequestro 40 piante di canapa indiana, in piena vegetazione, altezza in media un metro e mezzo: 1,45 circa e 1 contenitore in plastica, con chiusura ermetica, contenente 10 grammi di marijuana.

Una volta concluse le formalità di rito, il 36enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce.