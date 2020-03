Viola il Decreto per andare a rubare, ma il furto fallisce. Per un 19enne scattano manette e denuncia

Sono 6.645 i controlli effettuati dall’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere l’emergenza coronavirus, la data del calendario segnava l’11 marzo 2020 e a seguito delle verifiche, sono state 1.456 le persone denunciate per inosservanza dello stesso.

E nonostante gli sforzi compiuti per fare sì che i dettami del provvedimento governativo vengano rispettati, i Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, non perdono un solo attimo per proseguire il quotidiano impegno per prevenire e reprimere tutti i reati.

I Militari del Nor –aliquota Operativa della Compagnia di Gallipoli, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno tratto in arresto per furto, il 19enne Gianfranco Perrone.

Nello specifico gli uomini della “Benemerita”, hanno sorpreso il 19enne all’interno di un’abitazione con oggetti atti allo scasso. Il furto è fallito grazie al tempestivo intervento dei militari.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria casa in regime di arresti domiciliari.

Inoltre, per lui, è scattata la denuncia per la violazione del decreto sull’emergenza da contagio.

“Sto andando al lavoro”, ma aveva portato il cane alla toletta

Nell’ambito delle verifiche, inoltre, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, hanno denunciato una persona, perché al momento del controllo ha giustificato il fatto di aver lasciato l’abitazione per recarsi al lavoro, mentre aveva portato il cane alla tolettatura.