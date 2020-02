Coltivava in casa tre piante di marijuana alte 35 cm. A Lecce 20enne finisce in manette

Prosegue senza conoscere un solo momento di sosta l’attività dei militari dell’Arma per prevenire e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Lecce, a conclusione di un’attività di indagine, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 20enne, V.A.

Il giovane, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare eseguita dagli uomini della “Benemerita”, è stato trovato in possesso 90 grammi di marijuana; tre piante invasate dello stessa sostanza stupefacente dell’altezza media di 35 centimetri, materiale vario per il confezionamento e la somma di 855 euro in denaro contante.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

V.A., espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.