Getta la borsa con la droga sul terrazzo per fingere che non sia sua: arrestata 27enne

Quando i Carabinieri – impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti – hanno bussato alla porta della sua abitazione per una perquisizione domiciliare ha buttato la borsa con la droga sul terrazzo per ‘convincere’ gli uomini in divisa che non fosse sua. Il tentativo non è servito per evitare i guai. Quando i militari l’hanno recuperata, scoprendo cosa contenesse, per Ilenia De Luca, 27enne di Surano, sono scattate le manette. Ma andiamo con ordine.

Tutto è cominciato ieri, quando i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Maglie, insieme ai colleghi della stazione di Nociglia, hanno effettuato un controllo in casa della 27enne, volto già conosciuto alle forze dell’Ordine. Durante la perquisizione domiciliare, infatti, sono spuntati fuori due involucri, contenenti quasi 30 grammi di droga.

Nei pacchetti, infatti, erano stati confezionati 28,3 grammi di eroina “brown sugar” e 0,5 grammi di cocaina. Erano nascosti, come detto, nella borsa della ragazza rinvenuta sul terrazzo della sua abitazione. Era stata lei stessa a gettarla lì, nel tentativo di disfarsene e occultarne la riconducibilità alla propria persona. Il gesto non è passato inosservato.

Per la giovane è scattato l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Una volta concluse le formalità di rito, è stata sottoposta ai domiciliari.