Un’arma, tanti stupefacenti e 26mila euro in contanti, nei guai 35enne

Una pistola con tanto di munizionamento e stupefacenti di vario tipo sono costati a un 35enne di Copertino l’arresto, in flagranza di reato. I guai per il giovane sono cominciati nella mattinata di ieri, durante un’attività dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, impegnati nella città del Santo dei Voli in una serie di ‘controlli’ finalizzati al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Sezione Antidroga hanno deciso di approfondire, con una verifica, bussando alla porta del 35enne, volto già conosciuto. Così, nelle prime ore della mattinata, è scattata una perquisizione nell’abitazione dell’interessato.

Gli agenti hanno scandagliato la residenza dell’uomo rinvenendo diverse tipologie di stupefacenti, parte dei quali già suddivisi in dosi: 78 grammi di cocaina, 71 grammi di marijuana e 100 grammi di Hashish, oltre a bilancini e materiale vario. Non sfuggiva ai poliziotti la presenza della somma di circa €26.000 in contanti ed in banconote di vario taglio.

Non solo, nascosta nella cucina è stata trovata anche una pistola pronta all’uso, corredata di caricatore e relativo munizionamento. Su tali basi il giovane fermato, condotto presso la Questura di Lecce per gli accertamenti di rito, è stato arrestato e su disposizioni del P.M., è stato accompagnato in Carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.