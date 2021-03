Durante la perquisizione spuntano più di 12 chili di hashish e altra droga, in carcere 35enne

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È questa l’accusa che i Carabinieri del Nor – sezione radiomobile della Compagnia di Lecce hanno contestato a Antonio De Filippis, 35enne senza fissa dimora, ma domiciliato nel capoluogo salentino. Per l’uomo, arrestato in flagranza di reato, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce una volta concluse le formalità di rito.

I guai per lui sono cominciati durante una perquisizione personale e domiciliare degli uomini in divisa di scoprire. Durante il controllo, infatti, sono spuntati fuori più di 12 chili di hashish, 12,8 per la precisione; 629 grammi di eroina e 2,5 grammi di marijuana. Trovati anche 930 in contanti insieme ad un bilancino di precisione.

La sostanza stupefacente rinvenuta sarà sottoposta alle consuete analisi di laboratorio. Il 35enne, come detto, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato nel Carcere di “Borgo San Nicola“ di Lecce. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dal Nor.