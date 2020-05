Nasconde la droga tra la frutta e la verdura, nei guai 36enne di Poggiardo

I guai per Andrea Piri, 36enne di Poggiardo sono cominciati quando i Carabinieri della sezione radiomobile di Maglie, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, si sono presentati nel suo chiosco di frutta e verdura per un controllo. Una perquisizione estesa anche al suo domicilio che ha permesso agli uomini in divisa di trovare la droga che il 36enne aveva “nascosto”.

Complessivamente i militari hanno scoperto 165 grammi di marijuana e 6,1 grammi di cocaina. Non solo, è spuntato fuori anche tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. E 50 euro, in contati, probabilmente secondo i Carabinieri il provento dell’attività di spaccio. Tutto sottoposto a sequestro.

Piri è stato arresto in flagranza del reato e, una volta concluse le formalità di rito, sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di residenza come disposto dall’Autorità Giudiziaria.