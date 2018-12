In casa spuntano 95 grammi di marijuana e quasi 4mila euro ‘guadagnati’ con lo spaccio: nei guai 39enne

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È questa l’accusa che i Carabinieri del Norm della Compagnia di Maglie hanno contestato ad Alessandro Trianni, 39enne di Galatina, arrestato questa mattina in flagranza di reato. I guai per l’uomo sono cominciati quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta della sua abitazione per una perquisizione domiciliare che ha riservato non poche ‘sorprese’.

Durante il controllo, infatti, sono spuntati fuori tre barattoli di vetro contenenti 45 grammi di sostanza stupefacente, marijuana per la precisione. Altri 50 grammi erano già stati confezionati sottovuoto in un involucro in cellophane. Completano l’elenco del materiale sottoposto a sequestro un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per impacchettare le dosi. Per finire, i militari hanno rinvenuto quasi quattromila euro in contanti – 3.796 euro per la precisione – probabilmente il provento dell’attività di spaccio.

Una volta concluse le formalità di rito, il 39enne è stato riaccompagnato a casa e sottoposto ai domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.