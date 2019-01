Sorpreso dagli agenti della Stradale mentre tenta di rubare una bici, in manette 41enne foggiano

Pensava di agire indisturbato e di farla franca visto che operava di prima mattina, sfortunatamente per lui in quel momento si trovava a transitare in zona la Polizia ed è stato arrestato.

Alle prime luci dell’alba, due agenti in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Lecce, mentre percorrevano viale dell’Università, al fine di iniziare il servizio, hanno notato una persona che armeggiava vicino a una bicicletta modello MTB, posizionata in una rastrelliera, intento a rompere la catena.

I poliziotti, dopo aver fermato l’uomo, hanno richiesto l’ausilio di una Volante che, giunta immediatamente sul posto, lo ha identificato in un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine.

Questi aveva ancora in mano un grosso punteruolo con il quale aveva cercato di forzare la catena della bici. Sul posto è stato sottoposto a una perquisizione personale, grazie alla quale sono stati trovati, all’interno del giubbotto, altri arnesi atti allo scasso e più precisamente un cacciavite, uno scalpello ed una pinza a martello.

In considerazione della flagranza e della abitualità nella commissione di tali reati il fermato, un 41enne residente a Foggia e, di fatto, a Lecce senza fissa dimora, è stato tratto in arresto per tentato furto e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.