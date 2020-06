Una manovra azzardata alla vista della volante lo tradisce, 44enne nei guai per spaccio

Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno fermato e successivamente arrestato un 44enne residente a Reggio Calabria ma domiciliato in un Comune limitrofo a Gallipoli, per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

È stata una manovra a tradire un 44enne, residente a Reggio Calabria, ma domiciliato in un comune limitrofo a Gallipoli. Il comportamento ‘azzardato’ dell’uomo, quando ha incrociato una volante della Polizia, ha insospettito gli agenti che, a quel punto, lo hanno fermato, controllato e arrestato con l’accusa, da cui ora dovrà difendersi, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato nella tarda serata di ieri. Gli agenti del Commissariato di Gallipoli, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre percorrevano una strada periferica, hanno notato l’atteggiamento, a dir poco strano, di un uomo al volante di un’auto. Alla vista della volante, il guidatore ha effettuato una manovra strana. Talmente strana che è stato impossibile non destare sospetti. Volerci vedere chiaro era il minimo, così i poliziotti hanno fermato il conducente e scoperto, da una prima verifica, che aveva alle spalle una condanna, patteggiata, per spaccio di droga.

Visto il “contesto” ed i sospetti maturati, gli uomini in divisa hanno effettuato una perquisizione personale e sul veicolo. I dubbi sono diventati certezze quando nell’abitacolo sono spuntati fuori due involucri contenenti complessivamente 3,50 grammi di marijuana.

A quel punto, la perquisizione è stata estesa anche nel domicilio dell’uomo dove gli agenti hanno rinvenuto, nella camera da letto, circa 80 grammi di marijuana. Erano nascosti in due scatole di cartone.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro ed il 44enne è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Non è finita, l’uomo si è beccato una multa poiché è stato pizzicato alla guida senza patente. Era scaduta nel 2019 e non l’aveva mai rinnovata.