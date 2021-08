Sorpreso con 54 grammi di cocaina, 44enne di Racale finisce ai domiciliari

Quando è stato sorpreso dagli uomini in divisa con 54 grammi di cocaina per Ivan Perrone, 44enne di Racale sono cominciati i guai. Arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione locale è finito ai domiciliari una volta concluse le formalità di rito.

Nell’involucro trovato dai militari dell’Arma durante la perquisizione personale e veicolare, come detto, era contenuta della sostanza stupefacente, cocaina per la precisione, per un totale di 54 grammi.

Mentre la droga è stata sottoposta a sequestro e custodita in attesa de depositata presso l’ufficio corpi di reato di Lecce, il 44enne, una volta terminate le ‘formalità’ è stato accompagnato a casa, dove resterà in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata dai militari della stazione di Racale.