In libertà vigilata si reca al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fasano e inveisce contro i Carabinieri, arrestato 46enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano hanno tratto in arresto un 46enne originario del posto che, dopo essersi allontanato arbitrariamente da una struttura della provincia di Lecce, dove si trovava in regime di libertà vigilata, nel corso della notte ha tentato di introdursi in una stanza del pronto soccorso dell’ospedale di Fasano, allo scopo, probabilmente, di trovarvi riparo e andando in escandescenza non appena saputo che sarebbe stato trasferito in altra struttura.

Nello specifico il 46enne ha insultato, colpito e tentato di sottrarre la pistola di servizio alla guardia giurata intervenuta per calmarlo, provocandogli escoriazioni giudicate guaribili in 5 giorni.

L’uomo, poi, ha minacciato e spintonato i militari dell’Arma intervenuti, cercando di farlo anche in caserma.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.

Dovrà rispondere di tentata rapina, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.