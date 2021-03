Sorpreso con un chilo e mezzo di marijuana e un kit per coltivare le piante, 47enne nei guai

I guai per un 47enne di Ugento – arrestato in flagranza di reato e finito ai domiciliari – sono cominciati quando i Carabinieri del Norm della compagnia di Maglie, impegnati in un servizio finalizzato a combattere i reati in materia di stupefacenti, hanno fatto scattare una perquisizione personale e domiciliare scoprendo un chilo e mezzo di marijuana e non solo.

Durante il controllo, gli uomini in divisa hanno trovato 40 involucri che, come detto, contenevano complessivamente 1,584 kg di marijuana. 9 piante, in stato di infiorescenza, di varie altezze (la più piccola di 20 centimentri, la più alta di 90 circa). E tutto il materiale necessario per la coltivazione indoor delle piante di marijuana (pannelli termici, lampade riscaldanti e misuratori di temperatura e umidità). E ancora un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi.

Sostanza stupefacente e materiale per la produzione e confezionamento sono stati sottoposti sequestro. Il 47enne, come detto, una volta concluse le formalità di rito è finito ai domiciliari. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai militari della sezione radiomobile di Maglie.