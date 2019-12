Scoperto con in tasca circa 30 grammi di cocaina, in manette 48enne di Monteroni

È stato fermato per un controllo delle generalità, ma l’atteggiamento nervoso durante la verifica ha insospettito gli agenti e al termine di una serie di perquisizioni, per lui, è scattato l’arresto.

Gli agenti delle Volanti della Questura di Lecce, hanno arrestato, M.G. 48enne di Monteroni di Lecce, che adesso dovrà difendersi dall’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Nel pomeriggio di ieri, gli uomini di “Viale Otranto”, in via Adua, hanno notato un uomo che, sceso da un’autovettura, si è incamminato in direzione di Viale dell’Università, guardando con attenzione i movimenti della pattuglia. Insospettiti da tale atteggiamento, i poliziotti lo hanno fermato e proceduto al controllo delle generalità.

Durante l’accertamento, il 48enne ha evidenziato nervosismo e insofferenza, inoltre non ha dato giustificazioni credibili in merito alla sua presenza in quella zona, solitamente frequentata da tossicodipendenti alla ricerca di droga.

La perquisizione personale

A questo punto, quindi, si è proceduto a un controllo più accurato.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella tasca del giubbotto un involucro di circa 30 grammi di cocaina, suddivisa a sua volta in due confezioni.

Un secondo controllo al mezzo

Il controllo è stato esteso all’autovettura in uso a M.G. e anche qui, nel vano portaoggetti della portiera, è stata scoperta una confezione, anch’essa in cellophane, con un altro grammo e mezzo di eroina, oltre a un rotolo e un foglio di alluminio e altro materiale atto al confezionamento delle dosi pronte alla vendita.

L’ultima perquisizione in casa

L’accertamento si è protratto con una una perquisizione domiciliare. Qui, all’interno di una cassettiera in camera da letto, in una busta di cellophane, sono state rinvenute cocaina ed eroina, suddivise in diversi involucri, per un peso complessivo circa 12 grammi.

Inoltre, sempre nella stessa cassettiera sono stati scovati tre bilancini di precisione; un portafoglio contenente la somma di 590,00 euro e altro materiale per confezionare le dosi.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.