Nascondevano eroina, cocaina e candelotti esplosivi, in due finiscono a “Borgo San Nicola”

Ancora un intervento dei Militari dell’Arma finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nello specifico i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagni di Lecce, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone: Luca Frisone, 49enne e Simona D’Aprile, 51enne.

Gli uomini della “Benemerita, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare li hanno trovati in possesso di 0,2 grammi di hashish; 24, 2 grammi di eroina; 2 grammi di cocaina; quattro candelotti pirici artigianali; 146,5 grammi di polvere pirica; materiale vario per il confezionamento e la somma in contante di 80 euro.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre, gli arrestati, una volta esperite tutte le formalità di rito sono stati tradotti presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce.