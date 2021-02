Nasconde in casa droga di ogni tipo e quasi 1.600 euro in contanti, 54enne ai domiciliari

Droga di ogni tipo, quasi 1.600 euro di banconote di piccolo taglio e due bilancini di precisione sono costati l’arresto in flagranza di reato per una 54enne di Cutrofiano, volto sconosciuto alle forze dell’ordine fino a quando i Carabinieri della stazione locale hanno bussato alla porta della sua abitazione per una perquisizione domiciliare, ultimo atto di un mirato servizio antidroga.

Durante il controllo in casa della donna incensurata sono spuntati fuori 7,72 grammi di cocaina; 1,14 grammi di eroina e 0,30 grammi di marijuana. E ancora 1.590 euro di banconote di piccolo taglio provento dell’illecita attività di spaccio. Per finire i militari hanno trovato due bilancini di precisione.

Sostanza stupefacente, denaro contante e materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro e custoditi presso gli uffici in attesa delle analisi di laboratorio e del versamento sul libretto fruttifero intestato al Fondo Unico di Giustizia.

La 54enne, una volta concluse le formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.