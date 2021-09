Piante di marijuana e panetti di hashish nascosti in un terreno, arrestato 55enne di Copertino

Coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. È l’accusa contestata a Sergio Eugenio Cordella, 55enne di Copertino, arrestato dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lecce. I guai per l’uomo sono cominciati quando gli uomini in divisa hanno trovato una coltivazione di piante di canapa indiana in un terreno che si affaccia sulla provinciale che da Leverano conduce a Nardò.

Nell’appezzamento, recintato e chiuso con un cancello in ferro assicurato con un lucchetto di sicurezza, sono state rinvenute 72 piante di cannabis, sistemate lungo il perimetro del muro di cinta e, all’interno di un piccolo fabbricato di legno, 120 panetti di hashish per un peso complessivo di 12 Kg, contraddistinti dall’etichetta con la scritta “Ben&Jerry’s”. Non solo, durante la ricerca, sono spuntati fuori un panetto di hashish del peso di 50 grammi, 800 grammi di marijuana essiccata e del materiale necessario per il confezionamento.

Trovato e identificato il proprietario del terreno, il 55enne, è scattata la perquisizione domiciliare. In casa dell’uomo, i poliziotti hanno trovato poco più di 60 grammi di marijuana, due macchine per sottovuoto complete di buste in cellophane dello stesso tipo di quelle usate per confezionare la marijuana rinvenuta e un bilancino elettronico di precisione.

Al termine delle formalità di rito, per il 55enne si sono aperte le porte del Carcere di Lecce, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.