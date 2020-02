Nascondeva nella camera da letto dell’abitazione oltre 10 grammi di cocaina, arrestato 57enne ad Alliste

Prosegue ininterrottamente, senza conoscere sosta alcuna, l’attività dei Militari dell’Arma, al fine di prevenire e contrastare i reati inerenti lo spaccio e il possesso di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito delle verifiche, i Carabinieri della Stazione di Racale, ad Alliste, hanno tratto in arresto Fiqeri Salaci, 57enne.

Nello specifico, l’uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare svolta dagli uomini della “Benemerita”, è stato trovato in possesso, tutto nascosto nella stanza da letto di: un involucro contenente 10,03 grammi di cocaina; una dose di 0,9 grammi della stessa sostanza stupefacente; un bilancino di precisione; materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 110 euro in denaro contante, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Il 57enne, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa di “Borgo San Nicola” a Lecce.